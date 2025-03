Canal+ - Ligue 1 : Le mariage annoncé grâce à Hanouna ?

La rédaction

La fin annoncée de C8 pourrait-elle rebattre les cartes pour les droits TV de la Ligue 1 ? Selon Pierre Ménès, l’arrêt de la chaîne à cause de Cyril Hanouna permettrait à Canal+ de réaliser des économies significatives, ce qui pourrait par conséquent ouvrir la porte à un retour du groupe dans le football français...

Suite à la décision du groupe Canal+ de fermer C8, après le non-renouvellement de la chaîne sur la fréquence TNT par l’ARCOM, le groupe détenu par Vincent Bolloré va économiser beaucoup d’argent. La chaîne C8 coûtait très cher au groupe et cette décision, liée aux écarts de Cyril Hanouna, pourrait bien avoir un impact sur le football français, c’est en tout cas ce qu’explique Pierre Ménès sur ses réseaux sociaux.

OM : Le tacle de Pierre Ménès que personne n'a vu venir !

➡️ https://t.co/bNkVaKfHAS pic.twitter.com/Adz3YZCCyx — le10sport (@le10sport) February 28, 2025

Un effet boule de neige ?

«L’arrêt de C8 pourrait provoquer peut-être, éventuellement, un coup de billard à plusieurs bandes pour les droits du foot français avec le retour espéré et attendu par pas mal de monde de Canal+ sur les droits de la Ligue 1», explique dans un premier temps Pierre Ménès sur TikTok. «Je m’explique. Il est évident que la chaîne C8 coûtait beaucoup d’argent à Canal+, et aussi, suite à la décision de l’ARCOM de supprimer la chaîne (L’ARCOM n’a en réalité pas renouvelé l’autorisation de C8 sur la TNT, la décision de fermer la chaîne revient au groupe Canal+, ndlr.), Canal a décidé de cesser d’utiliser la TNT pour les chaînes du groupe et aussi de réduire la voilure pour son financement des films français.»

«Canal ne reviendra qu’à une condition…»

Cependant, d’après le journaliste, cet éventuel retour de Canal+ en tant que diffuseur principal de la Ligue 1 ne peut se faire qu’à une seule condition :

«Ça dégage des sous, pas des sommes folles, ça ne dégage pas non plus de la place sur la grille de Canal, mais ça peut permettre à Canal de revenir dans le game à une condition seulement à mon avis : que Vincent Labrune dégage. Ce qui n’est pas dans l’air pour l’instant. Mais bon, on ne sait jamais…»