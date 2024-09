«Ça peut casser les bonbons de Luis Enrique», problème au PSG ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a recruté Joao Neves pour venir renforcer son milieu de terrain. Ainsi, Luis Enrique dispose maintenant de quatre joueurs importants dans ce secteur, avec Vitinha, Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Selon Daniel Riolo, cette situation, bien qu’avantageuse, pourrait finalement agacer l’entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique.

Lors du mercato, le PSG n’a pas été le club le plus actif. Le champion de France a seulement mis la main sur quatre nouveaux joueurs, mais cela a tout de même contenté Luis Enrique. Luis Campos a notamment offert au coach parisien un joueur qu’il désirait absolument, à savoir Joao Neves.

Trois places pour quatre au milieu de terrain

Avec l’arrivée de Joao Neves, le PSG compte donc un renfort de plus au milieu de terrain et les places valent encore plus cher. Luis Enrique dispose de quatre éléments de grande qualité dans ce secteur, avec Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz et donc Neves. Le dilemme est cornélien pour le coach parisien, car seulement trois places sont disponibles.

« Ça peut casser les bonbons de Luis Enrique »

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le milieu de terrain du PSG. Selon lui, Vitinha, Neves et Ruiz devraient être titulaires. Cela fait que Zaïre-Emery prendrait lui place sur le banc. L’éditorialiste espère que l’ancien joueur de Naples prendra la place du crack français, même si cela peut irriter Luis Enrique. « Vitinha a gagné l’estime de tous, Fabian Ruiz, on l’a vu à l’Euro. Pour moi, il ne reste qu’une place. Ça devrait être Neves. J’aime bien Zaïre-Emery, mais je pense qu’il doit retourner un peu en attente. En conclusion, j’espère qu’il ne va pas y avoir un problème. Parce que Luis Enrique, dès qu’il y a une tête qui dépasse, qu’un mec doit s’affirmer comme titulaire, c’est typiquement le genre de truc qui peut casser les bonbons de Luis Enrique. Rien que pour ça il peut dire tu peux aller sur le banc avant d’être titulaire. »