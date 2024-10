«Bluffant», l’OM a réservé de grosses surprises pour Riolo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a réussi son mercato aux yeux des spécialistes, avec la nomination de Roberto De Zerbi et l’arrivée de plusieurs joueurs importants comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Adrien Rabiot. Daniel Riolo se veut cependant prudent, le club ayant déjà réalisé des coups « bluffants » par le passé sans obtenir le résultat escompté.

Après une saison éprouvante, marquée par trois entraîneurs différents sur le banc de touche et une 8e place au classement de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a procédé à d’importants changements au sein du club. Roberto De Zerbi a pris les rênes de l’équipe première tandis que Fabrizio Ravanelli est devenu conseiller institutionnel et sportif. Au total, douze renforts ont posé leurs valises dans la cité phocéenne, suffisant pour permettre à l’OM de se relancer ? Daniel Riolo attend de voir.

Mercato - OM : De Zerbi en contact avec un joueur de Paris, son arrivée est discutée ! https://t.co/xvE46ZM8uY pic.twitter.com/EDtGa1FkMY — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Les décisions ont l’air bonnes, mais elles avaient l’air bonnes avant aussi »

« Certes les décisions ont l’air bonnes, mais elles avaient l’air bonnes avant aussi, estime le journaliste de RMC dans l’After Foot. Il y a quand même eu des entraîneurs assez étonnant ces dernières années, et des joueurs étonnants. C’est quand même un gars (Pablo Longoria) qui a réussi à faire venir des coachs bluffants, des joueurs qu’on n’attendait pas avec le maillot de l’OM. Cette année il recommence, il se renforce avec à côté de lui Ravanelli ou encore Benatia. Donc ça c’est le tableau qu’on connaît donc on va voir cette année ce qui va se passer ».

« Maintenant, on a envie que ce soit bien »

Convaincu par l’interview donnée par Pablo Longoria à L’Équipe, Daniel Riolo se veut prudent sur l’avenir de l’OM. « On le sait, en terme de foot, il peut se tromper, mais il connaît. Le problème, c’est qu’on a envie qu’il ne se trompe plus, explique-t-il au micro de RMC. Parce que c’est chouette de s’y connaître en foot, il a une culture, personne ne doute de ça, mais ce qu’on veut maintenant, au-delà de l’interview, on ne veut plus d’erreurs et sur les trois dernières années, il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de promesses, donc maintenant, on a envie que ce soit bien ».