Benzema envoie un message à Cristiano Ronaldo !

Au Real Madrid, un duo a marqué l’histoire du club : celui de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Les deux hommes ont évolué ensemble durant 9 saisons et se sont chacun tirés vers le haut. Mais c’est peut-être de l’histoire ancienne, Cristiano Ronaldo ayant avoué préférer Kylian Mbappé à son ancien coéquipier. Des propos qui n’ont pas échappé à Karim Benzema.

Après avoir été partenaires en club durant 9 ans, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema s'affrontent désormais sur les terrains saoudiens. L'un est capitaine d'Al-Nassr, l'autre d'Al-Ittihad. Mais leur prochaine rencontre pourrait bien être plus tendue qu'auparavant.

Mercato : Il propose un challenge sur mesure à Cristiano Ronaldo ! https://t.co/TIUfUZJJY5 pic.twitter.com/aZ1RzXFAJh — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Cristiano Ronaldo choisit Mbappé

Récemment, Cristiano Ronaldo a ouvert une chaîne YouTube et il y est très actif. Avec son ancien partenaire et ami à Manchester United, Rio Ferdinand, la légende portugaise aux 901 buts en carrière s’est prêté au jeu du choix. Et entre Karim Benzema et Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo a choisi l’actuel numéro 9 du Real Madrid.

Benzema répond à Ronaldo

Sur son compte Instagram, Karim Benzema n’a pas manqué de réagir aux récents propos de son ancien partenaire au Real Madrid. L’attaquant d’Al-Ittihad a publié en story son Ballon d’Or, sans aucune autre légende. Une façon de montrer son désaccord avec celui qui a remporté cinq Ballon d’Or.