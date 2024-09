Mbappé - PSG : Un nouveau drama éclate au grand jour !

Alexis Brunet

Après plusieurs tentatives, le Real Madrid a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. Le Français est arrivé librement cet été, car il était en fin de contrat avec le PSG. Mais l’attaquant aurait pu arriver quelques années auparavant. En effet, à l’été 2022, il avait demandé à quitter le champion de France et il voulait à ce moment-là ne plus jamais reporter le maillot parisien.

Depuis de nombreuses années, le Real Madrid a l’habitude de recruter certains des meilleurs joueurs du monde. À une époque, ces derniers étaient appelés les Galactiques, quand Florentino Pérez avait notamment réussi à faire signer Zinédine Zidane, David Beckham ou bien Ronaldo. Cet été, les Madrilènes ont perduré la tradition en faisant venir Kylian Mbappé, qui est arrivé librement en provenance du PSG.

Kylian Mbappé s’est senti trahi par le PSG

Au cours de ses dernières années au PSG, les relations étaient parfois tendues entre Kylian Mbappé et le PSG. Selon L’Équipe, c’était notamment le cas à l’été 2022. Le Français avait alors été déçu par le club de la capitale qui lui avait promis les arrivées de Bernardo Silva et de Robert Lewandowski entre autres. L’attaquant s’est senti trahi par ces promesses non tenues.

Mbappé voulait absolument quitter le PSG à l’été 2022

Toujours selon L’Équipe, Kylian Mbappé avait alors clairement envisagé la possibilité de quitter le PSG à l’été 2022 et son entourage en aurait d’ailleurs fait la demande au club de la capitale. Le Français ne voulait, à ce moment-là, plus reporter le maillot parisien. Finalement, l’attaquant est resté deux années supplémentaires, mais ses relations avec les dirigeants du PSG ne se sont pas améliorées.