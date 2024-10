Ballon d’Or : Kylian Mbappé est choisi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques heures, Kylian Mbappé est au cœur de l'actualité après la plainte d'une jeune femme pour viol. Mais l'ancien international algérien Rabah Madjer a prononcé le nom de l'international français pour une toute autre raison. Selon lui, le joueur du Real Madrid mérite de remporter le Ballon d'Or cette année.

Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or ? Le voile sera levé au cours d’une soirée organisée au Théâtre du Châtelet le 28 octobre prochain. En attendant, chacun y va de son pronostic. Dernièrement, la légende du football algérien, Rabah Madjer, a pris la parole pour dévoiler ses favoris.

Mbappé vainqueur ? Madjer y croit

Lors d’un entretien accordé à Afrik Foot, Madjer a prononcé le nom de Kylian Mbappé, qui a pourtant vécu une dernière saison mitigée au PSG. « Il y a en premier lieu le Français Kylian Mbappé que j’admire particulièrement pour ses qualités athlétiques et son sens du but » a-t-il déclaré. Selon lui, Vinicius Jr (Real Madrid) et Kévin de Bruyne (Manchester City) devraient aussi terminer sur le podium.

Le favori, c'est lui !

En tout cas, la presse espagnole n’évoque pas une victoire de Mbappé. Selon plusieurs sources, le Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions, devrait faire une razzia. Vinicius Jr est le favori des bookmakers, en compagnie de Jude Bellingham.