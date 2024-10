Mbappé accusé de viol : La justice confirme !

Axel Cornic

La presse suédoise a mis le feu aux poudres, liant ces dernières heures Kylian Mbappé à une affaire de viol et d’agression. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 10 au 11 octobre dernier à Stockholm, ville où la star du Real Madrid était de passage, puisqu’il n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’équipe de France.

Le début de saison n’était pas incroyable pour Kylian Mbappé, mais les choses pourraient bien prendre une toute autre ampleur. La star française se retrouve au cœur d’une énorme polémiques internationale, puisque la presse suédoise le lie à une enquête ouverte récemment par la police de Stockholm pour viol et agression sexuelle. Et évidemment, ça fait énormément parler…

Mbappé impliqué dans une affaire de viol et agression sexuelle

Tout a commencé ce lundi, avec Aftonbladet qui a parlé d’une affaire de viol et agression sexuelle survenue dans l’hôtel ou a séjourné Kylian Mbappé lors de son passage à Stockholm. Le média Expressen est allé encore plus loin, puisque c’est lui qui dans la soirée de lundi a directement lié le footballeur de 25 ans à l’enquête de police. A noter toutefois qu’il est jusqu’à maintenant qualifié de « suspect raisonnable », soit le plus bas niveau d’accusation dans la justice suédoise.

« Le procureur peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police »

Ce mardi matin, les derniers doutes ont été balayés. Dans un communiqué, la justice suédoise confirme en effet qu’une enquête pour viol a été ouverte à Stockholm… sans toutefois jamais citer Kylian Mbappé ! « Après les reportages des médias faisant état d'un viol présumé à Stockholm, le procureur peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police » peut-on lire dans ce communiqué. « Selon le rapport, l'incident a eu lieu le 10 octobre 2024 dans un hôtel du centre de Stockholm. L'enquête préliminaire est menée par la procureure principale Marina Chirakova. Le procureur n'est pas disponible pour les médias et ne peut pas fournir plus d'informations pour le moment. Lorsque de plus amples informations seront disponibles, un nouveau communiqué de presse sera envoyé ».