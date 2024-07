ASSE-OL : «Les tuer», ça chauffe déjà pour le derby !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après deux années passées en Ligue 2, l'ASSE va retrouver la Ligue 1 cette saison, ce qui va donc marquer le retour des derbys face à l'OL. Le premier aura lieu le 10 novembre prochain à Lyon.

Deux ans après, le derby opposant l'ASSE et l’OL va faire son retour cette saison. Le premier choc entre les deux équipes aura lieu le 20 novembre prochain à Lyon, avant le retour prévu le 20 avril à Saint-Etienne. Un derby déjà très attendu, que ce soit du côté des Verts ou des Gones.

« La date est déjà cochée et on attend les derbys avec impatience »

« Franchement c’est une atmosphère vraiment spéciale, un match vraiment particulier aussi. Même les personnes qui ne jouent pas à Saint-Étienne ou à Lyon ont hâte de voir ce spectacle. De notre côté, la date est déjà cochée et on attend les derbys avec impatience », a récemment confié Yvann Maçon, dans un entretien accordé à EVECT. Si l’ASSE l’attend avec impatience, c’est également le cas du côté de l’OL.

« J’espère juste qu'on va les tuer »

« On en a déjà parlé, mais rapidement. On m'a dit que c’était incroyable, mais pas encore vraiment dans les détails. C'était l’année dernière, donc on ne savait pas encore s'ils seraient en Ligue 1. J’espère juste qu'on va les tuer (rires) », a déclaré Saïd Benrahma, dans un livre organisé sur Instagram par l’OL. « On veut gagner les deux matches, aller et retour. Je n'ai encore jamais connu ce derby, donc j'ai hâte de voir comment c'est. Je sais que c'est chaud, donc j'attends ça avec impatience parce que déjà ça a une saveur, c'est quelque chose et on va tout faire pour gagner les deux matches, il n'y a pas de cadeaux. »