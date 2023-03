13 jours, 3 matchs… La tête d’Ancelotti est mise à prix au Real Madrid !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

C’est la grosse information du jour du côté de la presse espagnole et du quotidien Marca. Le Real Madrid aurait fixé un énorme ultimatum à son entraîneur, Carlo Ancelotti. Alexandre Ruiz, sur le plateau de Fair Play, revient en détail sur cette petite bombe en compagnie du journaliste de Marca Pablo Polo.

Battu lors du dernier Clasico (2-1), le Real Madrid a laissé filer le titre à l’ennemi du Barça. Et à présent, les Merengue commencent à trembler car le calendrier est dense… Une demi-finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone et un quart de finale de Ligue des Champions qui sent la poudre face à Chelsea. Pour Marca , l’heure est à l’opération commando. Un ultimatum aurait même été fixé à Carlo Ancelotti !

13 jours pour survivre

Malgré son statut, que l’on pensait intouchable, Carlo Ancelotti est bel et bien sur le gril. Faux pas interdit pour le technicien italien en ce mois d’avril qui sent déjà le souffre. Marca indique en effet qu’il a 13 jours pour organiser le sauvetage de la saison madrilène. 13 jours et 3 matchs pour redonner des couleurs à un collectif qui a trop souvent chuté ces dernières semaines. Invité d’Alexandre Ruiz en direct du plateau de Fair Play , le journaliste de Marca Pablo Polo explique en détail la situation.

Le calendrier du Real Madrid



2 avril (Liga) : Real Madrid - Valladolid

5 avril (Coupe du Roi) : FC Barcelone - Real Madrid

8 avril (Liga) : Real Madrid - Villarreal

12 avril (Ligue des Champions) : Real Madrid - Chelsea