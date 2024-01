XV de France : Encore un coup dur pour Galthié ?

Jean de Teyssière

Déjà privé d'Antoine Dupont lors du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié voit un autre membre de l'effectif français être privé de la compétition : Pierre Bourgarit. Le talonneur rochelais est sorti en pleurs sur blessure à l'épaule gauche après un plaquage face à Leicester, en Champions Cup (45-12) et devrait être absent de long mois.

Fabien Galthié va devoir sérieusement réfléchir sur les joueurs à appeler au XV de France, pour le tournoi des 6 Nations, qui commencera le 2 février et se terminera le 16 mars prochain. Antoine Dupont sera déjà absent puisqu'il sera en tournée avec l'équipe de France de rugby à 7, dans le but de préparer les Jeux olympiques de Paris 2024.

Bourgarit sort blessé avec La Rochelle

Le retour de Pierre Bourgarit avec La Rochelle était pour réussi. Blessé depuis le mois de décembre à cause, encore, d'une blessure à l'épaule gauche, le talonneur rochelais faisait son grand retour à Marcel-Deflandre et avait même inscrit le premier essai du match, facilement remporté par son équipe (45-12) face à Leicester. Mais juste après le début de la seconde mi-temps, tout bascule après un plaquage sur Solomone Kata. Bourgarit se tient l'épaule, avant de sortir, en pleurs. De mauvaise augure pour le tournoi des 6 Nations et Fabien Galthié...

Quelle douleur de voir @BourgaritP sortir et interrompre une performance sublime.On lui souhaite un prompt rétablissement et espère le revoir sur les terrains le plus vite possible. pic.twitter.com/kR00rTYypm — Investec Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) January 14, 2024

Inquiétude pour le talonneur

Troisième talonneur dans la hiérarchie de Fabien Galthié, Pierre Bourgarit pourrait manquer le premier rassemblement du XV de France. Son absence durant toute la durée de la compétition n'est également pas à exclure, sachant que les images de la sorties en pleurs du Rochelais n'avaient rien pour rassurer. Fabien Galthié devra donc trouver le joueur idoine pour le remplacer, en espérant que devant Bourgarit, Peato Mauvaka et Julien Marchand ne se blessent pas non plus.