6 Nations - XV de France : Dégouté, il se confie enfin !

Axel Cornic

Lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations, le XV de France frôle la catastrophe face à l’Italie (13-13). La défaite n’a tenu qu’au pied de Paolo Garbisi, qui sur une pénalité en toute fin de rencontre a tapé le poteau pour le plus grand bonheur des supporters français... moins de ceux italiens !

Le XV de France est passé par toutes les émotions loirs du dernier Tournoi des 6 Nations. D’abord la gifle d’entrée face à l’Irlande, puis la victoire controversée su l’Ecosse, pour finir sur la démonstration contre le Pays de Galles et le succès à l’arrachée sur l’Angleterre. Mais un match a fait trembler les Bleus ...





Ntamack : Un joueur du XV de France balance sur son retour ! https://t.co/pXpLdVCwAE pic.twitter.com/ERxIQ8eDVV — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

« C’est une trace noire qui restera toujours dans ma tête »

Il s’agit de celui face à l’Italie, avec un match nul historique qui s’est décidé à la toute fin, avec la Squadra Azzurra qui a laissé passer sa chance de remporter la victoire. « C’est ancré dans ma vie maintenant. C’est une trace noire qui restera toujours dans ma tête » a confié Paolo Garbisi, qui avait au bout du pied la pénalité de la gagne pour l’Italie... avant d’échouer finalement sur le poteau.

« La semaine qui a suivi le match contre la France, c’était très compliqué… »