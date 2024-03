6 Nations : Le XV de France dépassé, le vestiaire de Galthié s’explique

Axel Cornic

Invité du Super Moscato Show ce lundi, Louis Bielle-Biarrey est revenu sur la défaite historique du XV de France face à l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024 (17-38). Pour l’ailier tricolore, certains évènements de la rencontre ont fait clairement basculer la situation du côté des Irlandais, lors de cette rencontre au stade Vélodrome.

Finalement, le Tournoi des 6 Nations n’a pas fini aussi mal qu’on pouvait le penser pour le XV de France. Avec les victoires sur le Pays de Galles et l’Angleterre, les hommes de Fabien Galthié sont parvenus à terminer deuxièmes, alors que ça avait très mal débuté.

« Je pense que physiquement ils étaient peut-être un peu plus frais que nous »

Car le 2 février dernier, le XV de France recevait une véritable gifle de la part de l’Irlande, sur la pelouse du Vélodrome de Marseille. « Je pense que l’on ne fait pas une très bonne entame de match. Je pense que physiquement ils étaient peut-être un peu plus frais que nous » a expliqué Louis Bielle-Biarrey qui était remplaçant à l’occasion de ce revers historique, au micro de RMC Sport .

« N’importe quelle équipe au monde aurait perdu »