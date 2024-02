6 Nations - XV de France : Alldritt lance le choc avec l’Irlande !

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce jeudi, Grégory Alldritt s’est confié concernant le match d’ouverture de ce Tournoi des 6 Nations, qui opposera le XV de France à l’Irlande. Le nouveau capitaine des Bleus semble avoir hâte de fouler la pelouse du Vélodrome de Marseille, avec l’envie de prendre sa revanche après la défaite de l’année dernière (32-19).

Nous y sommes presque. Après des mois à ruminer l’élimination en Coupe du monde, le rugby français va pouvoir se racheter avec le Tournoi des 6 Nations 2024. Et il faudra répondre présent dès la première journée, avec un choc très attendu face à l’Irlande (ce vendredi, 21h).

Rugby - 6 Nations : France-Irlande à Marseille, l'histoire des Bleus au Vélodrome https://t.co/jLI3OJvBGA pic.twitter.com/RihlL8iZPw — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

« Le premier choc en particulier sera très dur »

Capitaine du XV de France en l’absence d’Antoine Dupont, Grégory Alldritt a fait monter la pression avant ce match d’ouverture du 6 Nations, même s’il écarte l’idée d’une finale avant l’heure. « La beauté de cette compétition, c’est que chaque week-end est très dur. Il est trop tôt pour dire ça, tous les matchs sont très importants dans le Tournoi, une année on l’a perdu parce qu’on n’a pas pris de point de bonus contre l’Italie. Il faut être consistant chaque week-end, y aller “step by step”, et le premier choc en particulier sera très dur » a expliqué le troisième-ligne du Stade Rochelais.

« Physiquement on sera au rendez-vous »