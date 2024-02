6 Nations : Il détruit le XV de France, «c’est une humiliation»

Axel Cornic

Ancien joueur, capitaine et sélectionneur du XV de France, Pierre Berbizier est revenu sur la cinglante défaite face à l’Irlande, lors du match d’ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024 (17-38). Le constat est sans appel et les mots durs, avec Berbizier qui tire même la sonnette d’alarme pour les hommes de Fabien Galthié.

Certains voyaient un match serré, voir une victoire du XV de France dans un stade Vélodrome qui lui a tant réussi par le passé. Finalement, il n’y a littéralement pas eu match. Plombés par le carton rouge de Paul Willemse, les Bleus n’ont jamais semblé pouvoir rivaliser avec des Irlandais cyniques, qui semblent bien se diriger vers un autre Grand Chelem après celui de 2023.

« C'est inquiétant »

Invité de l’émission Stephen Time ce samedi, Pierre Berbizier a été très dur après la prestation du XV de France en ce premier match du Tournoi des 6 Nations. « Ce n'est pas une défaite, c'est une humiliation. La défaite en Irlande, le quart de finale face aux Sud-Africains... On répète de résultats négatifs » a expliqué l’ancien sélectionneur. « Quand on voit le match d'hier (vendredi), on voit une équipe d'Irlande construire sa performance. Pour nous, on ne voit rien du tout. C'est ça qui est inquiétant ».

« Dans la tête des joueurs, ça ne passe plus »