Judo : La grande annonce de Teddy Riner pour 2028

Cet été, Teddy Riner était très attendu à Paris pour les Jeux Olympiques 2024. Le judoka n’a clairement pas déçu, finissant avec deux médailles d’or autour du coup. Une fois de plus, Riner a montré qu’il était le meilleur et malgré ses 35 ans, il n’entend pas en rester là et ranger le kimono dans l’armoire tout de suite. D’ores et déjà, il a les yeux rivés sur… les Jeux Olympiques 2028.

Teddy Riner aura donc été l’un des personnages centraux des derniers Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ça avait ainsi commencé lors de la cérémonie d’ouverture pour le judoka, dernier relayer de la flamme olympique en compagnie de Marie-José Pérec. Mais là où on attendait le plus Riner, c’était sur le tatami et il n’a clairement pas dessus. D’abord sacré en individuel, il a ensuite permis à la France de l’emporter face au Japon au terme d’une finale complètement folle du tournoi par équipe mixte. Ça fait donc deux nouvelles médailles d’or pour Teddy Riner, mais voilà que le total, qui est aujourd’hui de 5 ainsi que deux médailles de bronze, pourrait grimper en 2028 à l’occasion des Jeux Olympiques à Los Angeles.

« En ligne de mire les Jeux olympiques de 2028 »

Alors que les Jeux Olympiques de 2024 viennent tout juste de se terminer, Teddy Riner pense déjà à ceux de 2028, qui se dérouleront en 2028 à Los Angeles. Aujourd’hui âgé de 35 ans, le natif de Point-à-Pitre aura donc 39 ans pour la prochaine Olympiade. Mais malgré cela, Riner entend bien être de la partie. En effet, dans des propos rapportés par Ouest France, le double médaillé d’or à Paris a ainsi lâché : « L’objectif le plus important, ce sont les quatre années qui arrivent, avec en ligne de mire les Jeux olympiques de 2028 ».

Des retrouvailles avec Saito ?

Ayant les Jeux Olympiques 2028 en ligne de mire, Teddy Riner s’est d’ailleurs déjà imaginé retrouver un certain Tatsuru Saito à Los Angeles. Alors que les deux hommes s’étaient affrontés en finale du tournoi par équipe, Riner avait confié à propos du Japonais : « On ne sait pas de quoi demain est fait. Le Japon, ils ont un gros vivier, un très gros vivier d'adversaires. J'espère de tout cœur que ce sera lui. (…) Il a 22 ans. Ça doit être juste super difficile ce qu'il vit. Être dans les pas de son père, double champion olympique. Le Japon, le judo, l'histoire, elle est fantastique. Malheureusement, il tombe sur un salopard comme moi ».