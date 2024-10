Judo : Jackpot pour Teddy Riner grâce au Qatar ?

Alexis Brunet

Cet été, Teddy Riner a encore une fois brillé en gagnant deux médailles d’or aux Jeux Olympiques. Mais en plus de remporter le plus beau des métaux, le colosse de 35 ans pourrait aussi toucher le jackpot. En effet, le Français est actuellement en discussion avec le PSG pour une prolongation de contrat et, selon le directeur général du club détenu par le Qatar, il se montrerait très gourmand.

Encore une fois cet été, Teddy Riner a montré qu’il était l’un des meilleurs athlètes de France, mais également du monde. Le Français a ajouté deux nouvelles médailles d’or à sa collection, lors des Jeux Olympiques de Paris. Le colosse s’est imposé dans la catégorie des plus de 100 kilos, mais également lors de l’épreuve par équipe. Ainsi, il a déjà mis la main sur sept médailles en cinq participations aux JO, dont cinq en or.

Jackpot à venir pour Teddy Riner au PSG ?

Si Teddy Riner fait la fierté de la France, il fait également la fierté du PSG, avec qui il est actuellement sous contrat jusqu’au 31 août 2024. Le combattant de 35 ans arrive bientôt en fin de contrat donc et il n’a toujours pas prolongé pour le moment. Toutefois, des négociations existent entre le club détenu par le Qatar et le colosse de 2,04M, comme l’a déclaré Victoriano Melero, directeur général du PSG pour Le Parisien. « Pourquoi Riner n’a toujours pas prolongé ? Parce que ça discute. Il est très gourmand ? (sourires) Il a de l’ambition et c’est légitime. »

Teddy Riner pourrait prendre sa retraite au PSG

Au moment de sa prolongation en 2022, Teddy Riner avait évoqué la fin de sa carrière. Selon le multiple médaillé olympique, il n’aurait aucun problème à prendre sa retraite au PSG. « Je me sens bien au PSG. J'ai envie de terminer pourquoi pas ma carrière dans ce club et surtout aller chercher de belles médailles avec ce groupe. C'est un bon groupe, ça faisait longtemps que je l'attendais. Je suis content. » Affaire à suivre...