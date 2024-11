Handball : Le PSG offre un nouveau job à Karabatic

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Légende du handball français, Nikola Karabatic avait décidé de prendre sa retraite à l’issue des Jeux Olympiques. L’idéal aurait donc été qu’il termine sur une médaille à domicile, mais le parcours des Bleus s’est arrêté en quart de finale. Karabatic en a donc fini avec le handball, du moins sur les terrains. En effet, l’ex-joueur du PSG a gardé un rôle précis au sein du club de la capitale.

Après avoir écrit l’histoire de son sport, le moment était venu pour Nikola Karabatic de raccrocher. Son dernier match restera donc la cruelle défaite de l’équipe de France face à l’Allemagne aux Jeux Olympiques. « J’en fais encore des cauchemars ? Non, je n'y repense plus trop. Mais les jours d'après, oui, parce que la fin avait été abrupte. Sur le coup, on a un peu l'impression d'être les Italiens en finale de l'Euro 2000 de foot, prêts à célébrer et finalement... non. Le lendemain, ma famille n'est pas encore rentrée à Paris et je suis seul chez moi, à regarder les JO sur mon canapé... Ma carrière est terminée, je vois les autres remporter des médailles, cela me fait bizarre », a expliqué Karabatic dans un entretien pour L’Equipe.

« Le terrain ne me manque pas et je prends du plaisir à regarder les matches »

Malgré sa retraite, Nikola Karabatic n’est toutefois jamais loin des terrains. En effet, l’ex-joueur du PSG a souvent été aperçu dans les tribunes pour assister aux matchs de la formation parisienne. « J’ai du mal à couper ? Pas du tout ! Cela m'a juste fait bizarre la première fois de ne pas passer par l'entrée des joueurs, j'étais perdu, je ne savais même pas où était celle des spectateurs, j'ai dû demander à ma femme de me guider (sourire). Mais le terrain ne me manque pas et je prends du plaisir à regarder les matches depuis la tribune ou mon canapé, avec ma famille, à vibrer comme un supporter. J'ai seulement le petit stress pour Luka, celui du grand frère pour le petit frère, mais sinon, même si j'ai envie qu'ils gagnent, je n'ai plus celui du résultat », a alors répondu le désormais retraité.

Karabatic ambassadeur du PSG

A 40 ans, Nikola Karabatic en a donc fini avec l’équipe de France et le PSG. Néanmoins, il reste impliqué au sein du club de la capitale… avec un rôle d’ambassadeur. « Auprès des sponsors mais pas seulement. Je fais aussi du mentoring avec les salariés du PSG, pas seulement hand, par exemple peut-être prochainement avec les centres de formation masculin et féminin de la section foot. Je parle de mon parcours, de comment j'en suis arrivé au plus haut niveau », a expliqué Karabatic à propos de ce nouveau job.