«C’était très dur», Léon Marchand se lâche après son grand retour !

Jean de Teyssière

À Shanghai, Léon Marchand faisait son grand retour dans les bassins de natation, quasiment trois mois après les Jeux olympiques de Paris 2024 qui ont fait sa légende. Un retour qui s’est plutôt bien passé pour lui, puisqu’il a battu un record d’Europe et quatre records de France. Léon Marchand est en tout cas heureux de retrouver les bassins.

Léon Marchand était à Shanghai pour une reprise en douceur, histoire de bien préparer les championnats du monde. Aligné sur quatre courses, il en a remporté trois, battant au passage le record d’Europe sur 200m quatre nages. Un retour idéal, pour celui qui n’a connu qu’un mois et demi d’entraînement et qui n’avait plus disputé de courses dans un bassin de 25 mètres depuis 5 ans.

Léon Marchand dopé ? La réponse cinglante d'un proche ! https://t.co/VoKrMSV1YY pic.twitter.com/ywGT1C2RgY — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

«C’était très très dur»

Pour Le Parisien, Léon Marchand revient sur son retour à la compétition : « Le 400 m 4 nages c’était très très dur. En plus c’est mon premier depuis les Jeux. La dernière fois en petit bain, c’était il y a 5 ans à Glasgow (aux Championnats d’Europe), donc je n’avais pas trop les repères. Je suis parti beaucoup trop vite en papillon et je pensais tenir, mais en fait pas du tout ! J’ai tenté, ce n’est pas grave, j’améliore mon temps de sept secondes (en 4′00′’03). »

«Je n’avais plus de jambes»

« Après, il y a plein de choses à améliorer. Je pars trop vite, en brasse je suis un peu trop long et il n’y a pas assez de rythme, explique Marchand. Et en crawl je n’ai plus de jambes donc ce n’est pas la meilleure course que j’ai faite ce week-end. Mais c’était cool, ça m’a fait un bon entraînement. Après j’ai enchaîné avec le 200 m brasse et pareil, j’étais en force dès le début donc ce n’était pas facile. »