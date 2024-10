JO 2028 : Le clan Léon Marchand lâche une grande annonce !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Léon Marchand a déjà tourné la page Paris 2024. Après quelques semaines de repos auprès de sa famille à Toulouse, le quadruple médaillé d'or, a repris le chemin de la piscine pour préparer les prochaines échéances, notamment les championnats du monde en petit bassin. Une compétition qui sert déjà de préparation pour les prochains Jeux Olympiques.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Léon Marchand, tout comme les autres acteurs de la dernière olympiade, ont dû fermer le rideau sur cette parenthèse enchantée. Chacun a repris sa routine. Mais il a fallu plus de temps à Marchand pour reprendre ses esprits. Avant de replonger, le quadruple médaillé d’or olympique a profité de sa famille à Toulouse. Une pause de courte durée puisque Marchand doit préparer la Coupe du monde en Asie, puis les championnats du monde petit bassin organisés en Hongrie (du 10 au 15 décembre).

L'entraîneur de Marchand annonce la couleur

Son co-entraîneur Nicolas Castel estime que Marchand n’a pas encore exploité toutes ses qualités.« Il peut encore progresser. Nous avons identifié des leviers sur lesquels appuyer, mais rien ne sert d’aller trop vite. La priorité a été de se ressourcer avant de modifier quoi que ce soit. On remet de l’exigence petit à petit avant de repartir sur un cycle de progression. Les championnats du monde en petit bassin ne sont pas considérés comme un championnat de référence, mais Léon aime le petit bassin et tiendra à bien s’y exprimer. Puis, il y aura la prochaine grande échéance en 2025, les championnats du monde à Singapour» a-t-il déclaré dans les colonnes de la Tribune du Dimanche.

Los-Angeles est déjà dans son viseur

Le but étant de prendre des repères pour avancer dans l’olympiade. « On est déjà tournés vers Los Angeles. Sa nécessaire période de transition fait partie du plan. Ensuite, nous allons accélérer pour passer des paliers spécifiques supplémentaires. Gagner en vitesse et en puissance sur ses coulées est un axe d’amélioration. Il a encore une bonne marge de progression en crawl et en dos » a confié Castel.