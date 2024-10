Surf : Vahine Fierro et Marco Mignot rejoignent Johanne Defay sur le CT

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Vahine Fierro et Marco Mignot ont brillé au Brésil lors du Saquarema Pro cette semaine. Ils ont validé leurs billets pour le Championship Tour 2025 qui reprendra en janvier. Cela vient parachever une très belle deuxième partie d’année 2024 pour le surf français.

Le deuxième semestre de l’année 2024 est décidément synonyme de réussite pour le surf français. Après les médailles olympiques de l’été sur la mythique vague de Teahupo'o (l’or pour Kauli Vaast, le bronze pour Johanne Defay) deux autres surfeurs tricolores viennent de briller lors de la dernière étape du Challenger Series, le Saquarema Pro au Brésil en ce mois d’octobre. En atteignant la finale de cet ultime CS de l’année (elle s’est finalement inclinée contre l’Australienne Macy Callaghan), la Tahitienne Vahine Fierro (24 ans) a validé son billet pour le Championship Tour. Elle va y rejoindre Johanne Defay. Si Fierro espérait certainement mieux pour les Jeux olympiques qui avaient lieu chez elle (elle avait perdu en 8e de finale contre sa compatriote Johanne Defay), son accession pour le CT vient récompenser une excellente année 2024 au cours de laquelle elle avait notamment remporté le Tahiti Pro du CT, en bénéficiant d’une wildcard.

Mignot remporte son premier CS au Brésil, Vaast devra attendre

Marco Mignot, lui, a remporté le premier CS de sa carrière au Brésil. Quelques semaines après avoir été finaliste malheureux lors du Lexus US Open en Californie, celui qui partage sa vie entre la France et le Mexique sera le seul représentant français sur le CT masculin l’année prochaine. En effet, le médaillé d’or olympique Kauli Vaast n’a de son côté pas eu les résultats qu’il espérait lors des deux derniers CS de cette année 2024 au Portugal, puis au Brésil. Il devra donc attendre encore au moins un an pour rejoindre l’élite du surf mondial.

Passé proche de la qualification l’an dernier, Mignot, 23 ans, a finalement atteint son objectif cette année. Interrogé par L’Équipe, il a déclaré : « C'est tellement un rêve cette qualification et cette victoire qu'il est difficile de bien se rendre compte. Je pense à ce que j'ai fait, ça rentre petit à petit dans mon cerveau. Ça a été une semaine magnifique, incroyable (...) Je crois beaucoup au fait que toutes les actions ont une conséquence. Je me suis mis un but dans la tête et je me suis dit que j'allais tout mettre en oeuvre pour y arriver. J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai passé beaucoup de temps hors de la maison, parfois je n'ai pas vu mes parents pendant six mois. Je me suis entraîné très dur. Tout ça a fini par payer. »

Étape à Abu Dhabi

Le Championship Tour 2025 débutera fin janvier à Pipeline (Hawaï) et passera notamment pour la première fois en 2025 sur la vague artificielle d’Abu Dhabi. Après une dernière étape à Theahupo’o en août, les play-offs auront lieu à Cloudbreak (îles Fidji) début septembre. La seule et unique étape européenne du CT aura lieu à Peniche au Portugal en mars.