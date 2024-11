Vinicius Jr : Le Brésil crie à l’injustice

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Deuxième du Ballon d'Or 2024, Vinicius Jr a raté cette prestigieuse récompense un peu à la surprise générale. Le Brésilien était donné favori par un grand nombre d'observateurs et lundi dernier au moment du verdict, cette défaite a été vue comme une terrible déroute. Dorival, le sélectionneur du Brésil, a tenu à lui adresser un message.

Après une saison de rêve au Real Madrid, Vinicius Jr pensait en avoir fait assez pour convaincre tout le monde et remporter le Ballon d'Or. Malheureusement, c'est bien Rodri qui a été sacré et c'est forcément un crève-cœur pour l'attaquant du Real Madrid. Le sélectionneur du Brésil ne comprend pas la décision et a tenu à le faire savoir.

« C'est une situation injuste ! »

Présent en conférence de presse vendredi pour annoncer sa liste en vue des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Dorival en a profité pour faire passer un message à Vinicius Jr. « J'ai eu une conversation avec lui la veille de la cérémonie du Ballon d'Or, pas après. Je préfère le faire maintenant, en personne. A mon avis, c'est une situation injuste ! D'autant plus que c'est une récompense individuelle et que s'il y a un joueur qui a été décisif, tranchant, létal et dont le talent a été montré au monde entier, c'était bien lui la semaine dernière » débute-t-il.

Grosse déception pour Vinicius

La cérémonie du Ballon d'Or avait déjà été marquée par l'annulation de l'arrivée de la délégation du Real Madrid en raison des rumeurs qui annonçaient que Vinicius Jr allait été dépassé par Rodri. La victoire de l'Espagnol en a surpris plus d'un. « Je n'ai rien contre le lauréat, Rodri, bien au contraire, nous reconnaissons que c'est un grand joueur du football mondial et espagnol, qui s'est beaucoup distingué. Mais Vinicius méritait une distinction pour le travail qu'il a accompli » poursuit Dorival.