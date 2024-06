Verdict imminent pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été incontournable mercredi contre le Luxembourg en marquant et en délivrant 2 passes décisives à ses coéquipiers de l’équipe de France (3-0). Cependant, le capitaine des Bleus a pris un coup et est incertain pour le Canada ce dimanche soir. Le staff médical et technique prendront une décision prochainement.

Mercredi soir avait lieu le premier rendez-vous de la préparation de l’équipe de France pour l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). À Metz, face au Luxembourg, les Bleus se sont facilement imposés sur le score de 3 buts à 0. Cependant, son but et ses deux passes décisives ne sont pas les uniques faits marquants à signaler et à mettre au crédit de Kylian Mbappé.

Touché mercredi, Mbappé était porté disparu à l’avant-match

En effet, comme L’Équipe le souligne dans ses colonnes du jour ce dimanche, Kylian Mbappé n’est pas sorti indemne de cette victoire de l’équipe de France contre le Luxembourg. Le capitaine des Bleus a pris un coup et ce contact l’aurait empêché de prendre part à la séance d’entraînement de samedi. Pendant la fameuse opposition, Mbappé était forcément aux abonnés absents et c’était Olivier Giroud qui fut associé à Antoine Griezmann comme affirmé par le quotidien sportif.

Succession de Mbappé : Excellente nouvelle pour le PSG https://t.co/nxpj6A8i0V pic.twitter.com/pOBqbXH1cl — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Kylian Mbappé va avoir sa réponse !

Pour ce qui est de l’état musculaire de Kylian Mbappé, il n’y aurait absolument aucune inquiétude qui a été relevée samedi soir à quelques heures du coup d’envoi du dernier match de préparation de l’équipe de France pour l’Euro face au Canada ce dimanche soir au Matmut Atlantique de Bordeaux (21h). Le staff médical et technique des Bleus aurait prévu de faire un point ce dimanche avant de trancher sur l’utilisation ou non de Kylian Mbappé pour le match du jour.