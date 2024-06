Mbappé déclenche une polémique, il lui répond

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Invité à s'exprimer à une semaine environ du début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a affirmé qu'il est plus difficile de gagner la Coupe d'Europe que la Coupe du monde et cette déclaration a suscité de nombreuses réactions, à commencer par celles des Argentins, champions du monde en 2022. Leandro Paredes, son ancien coéquipier, a d'abord pris la parole avant qu'un autre joueur réagisse également.

Il est rare que les propos de Kylian Mbappé ne provoquent pas de grosses réactions en ce moment. Quelques jours après l'annonce de son arrivée au Real Madrid, le Français est plongé vers l'Euro. « Gagner un championnat d’Europe est plus difficile que de gagner une Coupe du monde » a-t-il estimé. Force est de constater que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, bien au contraire.

Mbappé juge l'Euro plus difficile à gagner que le Mondial

Conscient que l'équipe de France n'a pas réussi à gagner l'Euro depuis 2000, Kylian Mbappé n'a pas hésité à vanter les mérites de ceux qui gagnent cette compétition. Un exploit qu'il trouve plus difficile à réaliser que soulever la Coupe du monde. Ses déclarations n'ont pas échappé aux champions du monde argentins. Leandro Paredes a notamment contredit les propos de son ancien coéquipier, et il n'est pas le seul.

«Chacun peut dire ce qu’il veut »