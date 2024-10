Vente OM : De Zerbi va claquer la porte ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste, Thibaud Vézirian continue d'évoquer régulièrement le dossier de la vente de l'OM. Alors véritable info ou propos mensongers ? Les supporters sont divisés. Mais si l'on en croit l'ancien chroniqueur de la Chaîne L'Equipe, l'Arabie Saoudite serait en route vers Marseille et aurait déjà pris une décision concernant l'entraîneur de l'équipe première.

A en croire Thibaud Vézirian, la vente de l’OM à de riches investisseurs saoudiens est toujours dans les tuyaux. Les repreneurs attendraient le bon timing pour officialiser la nouvelle. En coulisses, ils auraient commencé à travailler sur l’OM de demain et auraient déjà tranché en ce qui concerne l’avenir de Roberto de Zerbi.

Mercato : Un retour à l'OM ? La réaction de Guendouzi ! https://t.co/FLFZaWwx8W pic.twitter.com/XoUeb8gJzt — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

De Zerbi validé par l'Arabie Saoudite ?

« De Zerbi, de ce que je sais de source proche des acheteurs de l’OM, c’est un entraîneur bien vu. Tout le monde apprécie le profil, le nom » a confié le journaliste. Mais selon Vézirian, un départ précipité du technicien italien n’est pas impossible.

« Il est capable de partir aussi de lui-même »

« Je ne le vois pas rester seulement un an comme Sampaoli ou Tudor. Mais si on lui a menti sur le projet à long terme de l’OM, il est capable de partir aussi de lui-même. S’il n’a pas les moyens dont il a besoin et qu’il a une grosse offre, basta. Mais je pense qu’il est là pour construire quelque chose et qu’il obtiendra des moyens dans les mois à venir » a-t-il lâché lors d’un live diffusé sur Twitch.