Mbappé accusé de viol, Deschamps va prendre une décision fracassante ?

Absent du dernier rassemblement avec l'équipe de France, Kylian Mbappé pourrait ne jamais plus porter le maillot de la sélection nationale. Selon Jérôme Rothen, le joueur du Real Madrid pourrait connaître un destin à la Karim Benzema, surtout si la justice décide le placer en examen suite à la plaine pour viol déposée en Suède.

Ce lundi soir, l’équipe de France est venue à bout de la Belgique grâce à un doublé de Randal Kolo Muani (1-2). Mais le résultat des Bleus a très vite été éclipsé par des informations venant de Suède. Le quotidien Aftonbladet a été le premier à évoquer une affaire de viol dans un hôtel où logeaient Kylian Mbappé et ses proches du 9 au 11 octobre dernier. La responsabilité de l’international français n’était, alors, pas évoquée. Mais tard dans la soirée, d’autres médias ont visé directement l’ancienne star du PSG.

L'enquête a débuté

Le parquet a fait savoir qu’il ouvrait une enquête pour viol et agression sexuelle, sans citer le nom de Kylian Mbappé, qui a très vite pris la parole pour dénoncer un complot du PSG. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard» a-t-il confié sur fond de conflit avec le club parisien. Les investigations ont déjà débuté et des premières perquisitions ont eu lieu dans l’hôtel situé à Stockholm. Interrogé sur cette affaire, Jérôme Rothen refuse, pour l’instant, d’incriminer Mbappé. Mais si le champion du monde 2018 venait à être mis en examen, il pourrait en être fini de sa carrière internationale.

« Je ne vois pas comment Mbappé pourrait revenir »

« S’il est mis en examen doit-il porter le brassard de capitaine ? Non, je pense que de toute façon il a manqué de professionnalisme, s’est manqué sur ce déplacement à Stockholm. Rien que le fait de refuser la sélection, ça montre qu’il ne doit pas être le patron de l’équipe de France. Si l’enquête va plus loin et que le nom de Mbappé ressort, je ne vois pas comment Mbappé pourrait revenir. Il y a eu le cas Benzema » a confié l’ancien joueur du PSG sur le plateau de BFM TV.