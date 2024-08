Transferts : Un crack choisit l’OM et s’enflamme déjà !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Et de sept pour l’OM, qui s’est officiellement attaché les services de Valentin Carboni ce mercredi, arrivé sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter. L’Argentin n’a pas attendu longtemps avant de découvrir le lieu le plus emblématique de la ville de Marseille, de quoi rapidement le faire tomber sous le charme de la cité phocéenne.

L’Olympique de Marseille a mis la main sur son septième renfort de l’été ce mercredi en enrôlant Valentin Carboni, débarquant en provenance de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt payant (1M€) assorti d’une option d’achat estimée à 39M€. Après Ismaël Koné, Lilian Brassier, Pierre-Emile Højbjerg, Bamo Meïté, Mason Greenwood et Derek Cornelius, c’est donc au tour du milieu offensif argentin de 19 ans de débarquer dans la cité phocéenne, et il n’a pas attendu longtemps pour tomber sous le charme de sa nouvelle ville.

« Une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires »

« Ce sont des sentiments très agréables. C’est une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires, d’où je viens. Je trouve que c’est une très belle ville, avec des personnes qui vivent le football avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Je suis très heureux d’être ici », s’enflamme Valentin Carboni, interrogé par les médias de l’OM à Notre-Dame de la Garde.

Carboni déjà sous le charme de la Bonne Mère

« C’est vraiment un endroit incroyable. Nous avons eu la chance de pouvoir monter au sommet et voir la ville d’en haut. Avec la Bonne Mère qui veille, comme on le dit, sur tous les Marseillais. C’est très beau et il y a une vue imprenable, poursuit Valentin Carboni. Bien sûr, il était important pour moi de venir dans un lieu comme celui-ci pour démarrer cette nouvelle aventure avec de bonnes énergies, avec de la positivité et toujours essayer de faire de mon mieux. » Reste à voir si cette visite dans ce lieu mythique de la ville de Marseille portera chance au nouveau numéro 7 de l’OM.