Transferts : Kylian Mbappé va encore faire parler sur le mercato !

C’est officiel depuis ce mercredi, Kylian Mbappé met la main sur le Stade Malherbe de Caen, en devenant l’actionnaire majoritaire de la formation normande à hauteur de 80 %, investissement avoisinant les 20M€. De premiers mouvements sont d’ores et déjà attendus sur le mercato avec la famille Mbappé aux manettes.

Alors qu’il s’apprête à faire ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé gardera un œil attentif sur le football français, et pas pour suivre les prestations du PSG, son ancien club. L’international français est devenu l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen en rachetant pour une vingtaine de millions d’euros 80 % des parts détenues jusqu’à présent par Oaktree. Proche de la famille Mbappé et à la tête de la société de gestion d’image du footballeur, Ziad Hammoud va prendre la présidence du club normand, qui s’apprête, déjà, à vivre un mercato animé.

Des arrivées déjà actées par Caen ?

Selon Ouest-France, le clan Mbappé n’a pas attendu la finalisation du dossier pour préparer le mercato de la formation de Ligue 2. Plusieurs joueurs se seraient d’ailleurs mis d’accord avec les nouveaux patrons pour rejoindre Caen une fois l’accord signé pour le rachat.

« Nous sommes très enthousiastes »

Mercredi, Ziad Hammoud avait affiché ses ambitions en parlant au nom de Coalition Capital, la société d’investissement de Kylian Mbappé qui a mené le projet d’acquisition : « En tant qu'investisseur principal dans ce projet, nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre le développement du Stade Malherbe Caen, auprès de PAC Invest. Notre vision commune avec le club, de l'excellence sportive et de l'engagement communautaire est au cœur de notre démarche. Nous sommes déterminés à créer un environnement où les jeunes talents pourront s'épanouir et où le club pourra défendre avec force et ambition son identité. »