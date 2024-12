Surprise, une célébrité attend Zidane à Marseille !

Thomas Bourseau

Entre Zinedine Zidane et Jamel Debbouze, c’est une belle et longue histoire d’amour sur plusieurs décennies. L’humoriste français continue de sillonner les routes de l’hexagone pour ses spectacles et a envoyé une invitation spéciale à « Zizou » chez lui à Marseille en dehors de l’OM et du football.

Le nom de Zinedine Zidane ne cesse d’être lié à certains clubs et à quelques sélections depuis son départ du banc de touche du Real Madrid en mai 2021. Depuis, le champion du monde 98 a été annoncé du côté de l’équipe de France et du PSG ou plus récemment de la sélection brésilienne, saoudienne, mais aussi à l’OM dans le cadre d’un rachat du club phocéen.

Real Madrid : «Indigne», la grosse sortie sur Mbappé ! https://t.co/AD0TKkri7s pic.twitter.com/eC42zl9zAg — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

«Je suis fier et honoré de vivre à son époque»

A l’instant T, Zinedine Zidane est toujours sans club ou sélection, mais conserve une belle cote dans le monde du football et en dehors. Jamel Debbouze, fan de « Zizou » qui l’a notamment fait jouer un cameo dans Astérix aux Jeux Olympiques en 2008, l’attend au Dôme de Marseille pour un spectacle humoristique. « Vous savez tout ce qu’il représente pour moi, pour les Français. C’est encore une source d’inspiration folle et je suis fier et honoré de vivre à son époque. C’est pas mal ça non ? ».

«Je vais le chauffer, peut-être qu’il fera partie de la troupe au Dôme»

« Il m’a fait rêver, et quand on peut toucher du doigt son rêve, c’est encore plus incroyable. Je vais le chauffer, peut-être qu’il fera partie de la troupe au Dôme ». a conclu l’un des pionniers du stand-up français en interview pour La Provence.