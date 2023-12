Super League : Coup de tonnerre pour le PSG et l'UEFA !

Thibault Morlain

Ce jeudi matin, c'est un tremblement de terre qui secoue le football. Alors que la Super League avait pris du plomb dans l'aile il y a quelques mois maintenant, ce projet XXL est aujourd'hui totalement relancé. En effet, la Cour de Justice de l'Union Européenne a tranché et cela ne fait pas les affaires de la FIFA et de l'UEFA. Et du PSG par la même occasion...

Le projet de la Super League avait déclenché une véritable guerre dans le monde du football il y a quelques mois maintenant. Un conflit avait alors éclaté entre certains des plus grands clubs européens, le Real Madrid et le FC Barcelone en première ligne, et l'UEFA. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG s'étaient d'ailleurs rangés du côté de l'instance du football européen, mais voilà que cette position du club de la capitale pourrait aujourd'hui lui faire défaut. En effet, ce jeudi, la Cour de Justice de l'Union Européenne devait statuer sur le projet de la Super League.

Feu vert pour la Super League !

La réponse est tombée, le projet de la Super League pourra bel et bien voir le jour, la Cour de Justice de l'Union Européenne donnant notamment tord à la FIFA et l'UEFA. Dans un communiqué, on peut notamment lire : « Les règles de la FIFA et de l'UEFA sur l'autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super Ligue, violent le droit de l'Union. En effet, elles sont contraires au droit de la concurrence et à la libre prestation de services. Les règles de la FIFA et l'UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Super Ligue, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l'UEFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. De même, les règles qui attribuent à la FIFA et l'UEFA un contrôle exclusif sur l'exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l'importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l'Union ».

#CJUE: Les règles de la #FIFA et de l’#UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de #football interclubs, telle que la Superleague, violent le droit de l’#UE #EuropeanSuperleague 👉 https://t.co/VGsRk63Zfn pic.twitter.com/ZTNN0bIqI0 — Cour de justice UE (@CourUEPresse) December 21, 2023

A quoi va ressembler la Super League ?

Avec cette décision de justice, on pourrait donc assister à la création de la Super League très prochainement. Mais à quoi pourrait ressembler cette compétition ? Alors que le format initial avait tant été décrié, des modifications ont été apportées. Ainsi, désormais, la Super League devrait être une compétition totalement ouverte, basée uniquement sur le mérite. Il a également été expliqué que ce projet pourrait regrouper entre 60 et 80 clubs, répartis d'ailleurs à travers différentes divisions. Des clubs qui disputeront d'ailleurs au minimum chacun 14 matchs dans cette Super League. Mais une autre grande annonce est tombée concernant ces rencontres de Super League : elles seront gratuites. Membre de l'agence A22 Sports, Bernd Reichart a ainsi fait savoir : « Pour les fans : nous allons émettre gratuitement tous les matchs de la Super League. Pour les clubs : les revenus des clubs et les fonds de solidarité sont garantis ».

La Super League fait des heureux et des déçus