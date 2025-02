Scandale raciste : «Comme des singes», Mourinho est attaqué en justice !

Thomas Bourseau

Entraîneur de Fenerbahçe, José Mourinho était amer après le nul concédé dans le derby avec Galatasaray lundi soir (0-0). Au point où il fait une comparaison raciste envers le banc de touche de son adversaire. Ce qui n’est pas du tout passée du côté de Galatasaray qui a annoncé préparer des poursuites judiciaires.

Lundi soir, le derby stambouliote avait lieu au RAMS Park, stade de Galatasaray. Les locaux recevaient le Fenerbahçe, leur dauphin au classement de Süper Lig. Et ce clash des rivaux s’est soldé par un score nul et vierge, permettant à Galatasaray de conserver sa première place en mettant le Fener à six points. La physionomie du match et l’atmosphère ont déplu à José Mourinho, coach de Fenerbahçe tenu en échec.

«Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision»

Dans la foulée de la rencontre, The Special One n’a pas du tout brillé par la finesse en tenant des propos offensants, voire même racistes à l’égard de son adversaire du soir lundi. « Si ça avait été un arbitre turc (ndlr l’arbitre ayant officié étant slovène), cela aurait été un désastre complet. Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision ». Il n‘aura pas fallu attendre longtemps pour que le leader de Süper Lig réagisse à cette déclaration déplacée de Mourinho en publiant un communiqué #SayNoToRacism (dites non au racisme).

Galatasaray promet «des poursuites pénales»

Dans ledit communiqué, il est question d’un comportement négatif de la part de José Mourinho depuis son intronisation au poste d’entraîneur du Fenerbahçe l’été dernier. « Depuis qu'il a pris ses fonctions d'entraîneur en Turquie, Jose Mourinho, le manager de Fenerbahçe, n'a cessé de faire des déclarations désobligeantes à l'égard du peuple turc. Aujourd'hui, son discours est passé de simples commentaires immoraux à une rhétorique sans équivoque et inhumaine ». RMC Sport rapporte le contenu du communiqué de Galatasaray en annonçant « engager des poursuites pénales » pour propos « racistes » de la part de Mourinho.