Révolution au PSG, ce buteur lâche une grande annonce

Ce mercredi, le PSG a buté sur une belle équipe de Sturm Graz (2-2) pour son premier match amical de la saison en Autriche. Alors que de nombreux jeunes éléments ont intégré l’effectif parisien, le buteur Randal Kolo Muani estime que les siens seront totalement prêts pour le premier match de la saison face au Havre.

Le PSG est de retour. Ce mercredi, le club de la capitale reprenait du service avec un premier match amical en Autriche face à Sturm Graz. Avec un effectif pas convoqué dans sa totalité, Luis Enrique décidait de s’appuyer sur plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation. Une révolution engagée par le club francilien, qui même au niveau de son recrutement, a complètement rajeuni son effectif.

Le PSG et ses jeunes butent sur Sturm Graz en amical

Le PSG a d’ailleurs buté sur une belle formation autrichienne (2-2). Malgré le score, certains joueurs auront réussi à se démarquer comme Randal Kolo Muani. Passeur décisif sur le deuxième but parisien inscrit par Carlos Soler, le numéro 23 s’est exprimé sur la reprise du championnat qui attend Paris le 16 août prochain face au Havre.

« Je pense qu’on sera prêt »

« Il y a des nouveaux et pas mal de jeunes mais je pense que c’était une bonne première. Il y a des choses à garder et d’autres à travailler mais on va continuer à travailler pour être prêt pour le championnat. Je pense qu’on sera prêt », a ainsi confié Randal Kolo Muani, relayé par Paris_SGInfos.