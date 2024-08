PSG : Une élection secrète se prépare dans le vestiaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’année dernière, Luis Enrique avait mis en place un système bien précis afin d’élire le capitaine du PSG. Les joueurs avaient alors voté, reconduisant Marquinhos pour une année supplémentaire. A l’issue de ce mercato estival animé, les joueurs vont de nouveau être convié à une élection secrète. Explication.

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato estival. Après Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué, le club de la capitale souhaite toujours renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. L’effectif parisien ressemble plutôt à celui de la saison dernière, même si les nombreuses recrues estivales ainsi que le départ de Kylian Mbappé font que la formation de Luis Enrique a plutôt changé.

« Pour moi, c'est très simple : je ne choisis pas les capitaines »

De ce fait, la hiérarchie a été bousculée. L’été dernier, et plus précisément le 20 août, une réunion tenu secrète avait permis aux joueurs de voter afin d’élire leur nouveau capitaine. Une méthode inédite au PSG, et qui a été mise en place par Luis Enrique. « Pour moi, c'est très simple : je ne choisis pas les capitaines, ce sont les joueurs qui choisissent », expliquait déjà l’Espagnol il y a un an jour pour jour.

Marquinhos devrait être réélu

Et cela devrait se reconduire cet été. D’après les dernières indiscrétions de RMC Sport, une nouvelle élection va se tenir afin de permettre aux joueurs du PSG d’élire leur capitaine, mais cette fois-ci, cette dernière se tiendra à l’issue du mercato estival, lorsque l’effectif parisien sera au complet. Sauf énorme surprise, Marquinhos devrait de nouveau la remporter.