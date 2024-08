Daniel Riolo lâche une bombe sur le mercato du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur quatre renforts dans ce mercato estival, avec Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho et Désiré Doué. Alors que d’autres noms circulent pour débarquer dans la capitale, dont celui d’Ademola Lookman, le journaliste Daniel Riolo assure que le club en aurait terminé avec son recrutement.

A quelques jours de la fin du mercato estival, le PSG entend réaliser encore quelques achats. C’est en tout cas l’information divulguée le 15 août dernier par Le Parisien. Après Matvey Safonov, Joao Neves et William Pacho, le club de la capitale s’est attaché les services de Désiré Doué et voudrait désormais mettre la main sur un défenseur axial droitier, capable de prendre le couloir, mais aussi d’un attaquant. La presse italienne avance le nom d’Ademola Lookman, capable d’évoluer dans l’axe mais également sur les côtés. Mais de son côté, Daniel Riolo assure que l’attaquant de l’Atalanta ne viendra pas.

« A priori, personne ne vient »

Et le journaliste de RMC va même plus loin en indiquant que le PSG en aurait fini avec son mercato, sauf opportunité à saisir en défense. « Moi je dis que ce soir, a priori, personne ne vient. A part un arrière gauche car c’est le seul poste qui n’est pas doublé (…) En fin de mercato, il pourrait se passer un truc, mais très franchement, il ne faut pas trop s’affoler. Arrière gauche, c’est le seul poste pas doublé », a-t-il confié dans l’After Foot dimanche.

Luis Enrique assure le contraire

De son côté, Luis Enrique avait laissé la porte ouverte à des renforts. « On ne sait pas combien de recrues on attend encore mais jusqu’au dernier jour on restera ouvert pour améliorer notre effectif mais je le répète c’est une tâche difficile », assurait l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant la reprise de la Ligue 1. Affaire à suivre...