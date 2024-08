Thierry Henry : L’annonce troublante de la FFF sur son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Coup de tonnerre à la FFF ! Nommé sur le banc des Espoirs l’an dernier, Thierry Henry quitte son poste quelques jours seulement après avoir décroché la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024. La FFF justifie la décision de l’ancien international français par « des raisons qui lui sont personnelles ».

Thierry Henry ne reprendra pas du service sur le banc des Espoirs tricolores à la rentrée. Presque un an jour pour jour après sa nomination, l’ancien international français quitte son poste, annonce ce lundi la FFF dans un communiqué. Nommé en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, Henry a réussi à emmener son équipe jusqu’en finale, s’inclinant face à l’Espagne (3-5, ap) sur la pelouse du Parc des Princes, synonyme de médaille d’argent pour la délégation tricolore. Il s’agira ainsi de son dernier match.

Thierry Henry s’en va « pour des raisons qui lui sont personnelles »

Dans un communiqué officialisant ce départ, la FFF affirme que c’est Thierry Henry qui a décidé de mettre fin à leur collaboration malgré un engagement jusqu’en juin 2025, « pour des raisons qui lui sont personnelles. », peut-on lire. Une décision que regrette Philippe Diallo. « Je tiens, au nom de la FFF, à remercier Thierry Henry pour tout le travail qu’il a accompli à la tête des sélections Espoirs et Olympiques, confie le président de la 3F. Nous regrettons bien évidemment cette décision car Thierry Henry a su atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en décrochant une médaille d’argent aux JO de Paris, 40 ans après la médaille olympique de Los Angeles. Pour l’avoir suivi tout au long de cette campagne, j’ai pu découvrir son grand professionnalisme, sa rigueur et son amour du maillot bleu. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. »

« Je suis incroyablement reconnaissant »

Thierry Henry a lui aussi pris la parole, sans donner davantage d’explications sur son choix : « Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, précise Thierry Henry, qui m’ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l’une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m’ont permis de vivre une expérience magique. » Le processus de désignation du nouveau sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs débutera dans quelques jours.