PSG - Qatar : Coup de tonnerre avec cette annonce officielle ?

Dernièrement, Nasser Al-Khelaïfi a encore une fois réitéré son souhait de quitter le Parc des princes et de construire un nouveau stade pour son PSG. Toutefois, Anne Hidalgo a annoncé qu’elle ne briguerait pas un troisième mandat à la tête de la mairie de Paris et cela pourrait bien rebattre les cartes dans ce dossier ô combien compliqué.

C’est une annonce qui pourrait bien faire le bonheur du PSG. Mardi 26 novembre, Anne Hidalgo a annoncé lors d’un entretien accordé au Monde qu’elle ne se présenterait pas pour un troisième mandat à la tête de la mairie de Paris. « Je ne me présenterai pas à un troisième mandat. C’est une décision que j’ai prise depuis longtemps. Je me suis toujours inscrite dans l’idée que deux mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements. »

Cela pourrait faire les affaires du PSG dans le dossier du Parc des princes

Selon Rudolph Granier, conseiller (LR) de Paris dans le XVIIIe arrondissement, interrogé par L’Équipe, cette annonce pourrait faire les affaires du PSG. En effet, le club de la capitale aurait alors encore un espoir d’acheter le Parc des princes. « Cette annonce aura au moins trois incidences principales. Cela va engendrer d'autres choix politiques, ça rebat les cartes sur tous les projets inachevés de Mme Hidalgo et notamment celui du Parc des Princes et du PSG. Enfin, ça engage celui qu'elle a désigné pour lui succéder. »

Anne Hidalgo a choisi Rémi Féraud

On connaît déjà le nom du possible successeur d’Anne Hidalgo. Cette dernière aurait choisi Rémi Féraud, ancien maire du Xème arrondissement, pour la remplacer à la mairie. Toutefois, L’Équipe précise que c’est un fidèle de la maire sortante et qu’il est peu probable qu’il change d’avis sur la question du Parc des princes.