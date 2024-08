PSG : Paris frappe un grand coup, Luis Enrique est émerveillé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’heure de la reprise pour le PSG, la Ligue 1 reprenant ses droits vendredi avec un match opposant les champions de France en titre au Havre. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a eu l’occasion de revenir sur l’événement de l’été qui l’a conquis : les Jeux olympiques de Paris.

Paris a mis la barre très haute avec ses Jeux olympiques. Dès le vendredi 26 juillet, date de la cérémonie d’ouverture, le monde entier a été impressionné par le spectacle proposé sur la Seine, le coup d’envoi d’une quinzaine tout aussi remarquable se déroulant sur des lieux généralement prisés par les touristes, à l’instar du pied de la Tour Eiffel, des jardins du château de Versailles ou encore du Grand Palais. Luis Enrique n’a pas manqué une miette de ces JO qui l’ont convaincu.

« Des JO exceptionnels »

« J'ai adoré les JO. J'ai adoré la cérémonie d'ouverture. On dit toujours que la France et l'Espagne sont fâchés, mais j'étais content que Nadal soit porteur de la flamme pendant la cérémonie d’ouverture, salue l’entraîneur du PSG, présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la reprise de la Ligue 1. J'ai trouvé que c'était des JO exceptionnels et j'ai pu visiter Paris grâce aux images encore plus que ce que j'ai pu visiter l'année dernière et j'espère pouvoir visiter plus Paris cette année. On aimerait avoir plus de médaille pour l'Espagne mais je félicite nos représentants. »

Trois médaillés olympiques dans son équipe

Luis Enrique pourra justement compter sur un champion olympique dans ses rangs, Arnau Tenas ayant décroché l’or avec l'Espagne en battant l’équipe de France au Parc des Princes. Désiré Doué, attendu au PSG dans les prochaines heures, a ainsi récupéré l’argent, tandis qu’Achraf Hakimi a remporté le bronze en battant l’Égypte.