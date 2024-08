PSG : Le successeur de Mbappé «fait peur», il hallucine

Alexis Brunet

Alors que le mercato ferme ses portes ce vendredi, le PSG n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Kylian Mbappé. Le club de la capitale semble donc parti pour utiliser Bradley Barcola à la place du champion du monde et, pour le moment, c’est une réussite. L’ancien Lyonnais a inscrit trois buts en deux journées de championnat et cela n’est pas près de s’arrêter, tant il suscite désormais la peur chez ses adversaires.

À l’intersaison, le PSG a connu l’un des départs les plus marquants de son histoire. Après sept saisons au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre par conséquent le Real Madrid. Depuis, le champion du monde n’a pas été remplacé et il ne reste que quelques jours de mercato aux dirigeants parisiens pour le faire.

Bradley Barcola prend les rênes de l’attaque parisienne

Rien ne dit que les dirigeants du PSG vont passer à l’attaque avant la fin du mercato pour trouver une star pour remplacer Kylian Mbappé. D’autant plus que, pour le moment, son successeur naturel répond très bien aux attentes et impressionne tout le monde. Avec le départ du champion du monde, c’est Bradley Barcola qui a pris place sur le côté gauche du secteur offensif parisien. Une vraie réussite pour le moment, car le joueur de 21 ans a déjà marqué trois buts, dont un magnifique contre Montpellier, dès la quatrième minute.

« Il fait peur, tout simplement »

Bradley Barcola a donc de nombreux fans au PSG, à commencer par Vikash Dhorasoo. L’ancien milieu de terrain du club de la capitale, qui s’est confié au Parisien, apprécie tout particulièrement le joueur de 21 ans et il estime notamment qu’il fait peur aux défenseurs adverses. « Il est impressionnant vu du stade. Quelle vitesse ! Ce qui m’épate, c’est qu’il ne se trompe pas dans ses choix. À son âge (21 ans), il sait juger les situations. C’est quelqu’un de très imprévisible : on ne sait pas s’il va rentrer, frapper ou centrer. C’est difficile de défendre sur lui et c’est même difficile de réaliser des prises à deux : on l’a vu sur le deuxième but où il monopolise trois défenseurs et laisse des espaces pour ses partenaires. Il fait peur, tout simplement. »