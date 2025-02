Pogba – Griezmann : Une folie après la séparation ?

Alexis Brunet

Dans quelques semaines, Paul Pogba pourra de nouveau jouer au football de manière professionnelle. La suspension du Français pour dopage va prendre fin et il pourra donc de nouveau goûter à la compétition. Il faudra que le milieu de terrain retrouve un club pour cela, ce qui lui permettra peut-être par la suite de revenir en équipe de France, et peut-être bien avec l’un de ses meilleurs amis : Antoine Griezmann.

Paul Pogba voit enfin le bout du tunnel. Le 11 mars prochain, le milieu de terrain sera officiellement autorisé à reprendre la compétition, suite à sa suspension pour dopage. Une étape hautement symbolique pour le Français, qui n’a toutefois pas encore retrouvé de club.

OM - Pogba : Un échec révélé à l'étranger !

Un intérêt de l’OM pour Pogba

Pourtant, Paul Pogba ne manque pas de courtisans. Cet hiver, l’OM s’est notamment penché sur le sujet, mais l’opération ne s’est pas faite. Le club phocéen a jugé qu’il était préférable de ne pas bousculer l’équilibre trouvé par Roberto De Zerbi au milieu de terrain.

Un retour en équipe de France pour Pogba… avec Griezmann ?

Toutefois, même s’il n’a pas de club encore, Paul Pogba nourrit de grandes ambitions. D’après les informations du Parisien, il rêverait surtout de revenir en équipe de France. Pour y arriver, il devra toutefois retrouver son niveau d’antan, mais le lien ne serait pas coupé avec Didier Deschamps, tout comme avec son grand ami Antoine Griezmann. Les deux joueurs discutent encore très souvent et peut-être même d’un retour ensemble chez les Bleus. Cela serait une véritable folie et rappellerait à beaucoup certaines des plus belles pages de l’histoire de l’équipe de France.