OM : Un clash a éclaté pour une raison étonnante

Joueur de l'OM lors de la saison 2016-2017, alors qu'il était prêté par Swansea, Bafétimbi Gomis a rapidement su devenir l'un des patrons de l'équipe. C'est ainsi que Rudi Garcia, une fois nommé entraîneur du club phocéen, n'a pas hésité à le nommer capitaine. Un rôle refusé initialement par Gomis, au point même de s'accrocher avec le technicien français.

Auteur notamment de 20 buts en Ligue 1 lors de la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis avait fait forte impression lors de son prêt à l’OM. Cédé par Swansea, le Français était même le capitaine du club phocéen sous les ordres de Rudi Garcia. Ce dernier n’avait pas hésité à lui donner le brassard, au terme toutefois de certaines tensions entre les deux hommes.

« Au début, je refuse le brassard »

Pour Carré, Bafétimbi Gomis est revenu sur son accrochages avec Rudi Garcia au sujet du brassard de capitaine. L’ex-buteur de l’OM a alors raconté : « Je deviens vite capitaine parce qu’il y a le problème avec Lassana Diarra. Je ne l’ai jamais été. Un attaquant, il est souvent égoïste, il ne pense qu’à lui. Donc au début, je refuse le brassard, je dis : « non, Lassana connait le club, il faut qu’il reste » ».

« Je me suis prêté au jeu »

« J’en suis presque à m’engueuler avec Rudi Garcia. Il me dit : « C’est toi le capitaine de mon équipe, tu vas l’accepter. Ne fuis pas ces responsabilités. J’ai vu que tu pouvais être ce capitaine et tu vas tirer le groupe vers le haut. Ce n'est pas un cadeau empoisonné ». Je me suis prêté au jeu et j’ai pris plaisir », a poursuivi Gomis.