OM - Scandale : Il promet l'enfer à un homme !

Pascal Dupraz n’a pas caché son agacement après les vives critiques de l’OM contre l’arbitrage. L’ancien coach de Ligue 1 a dénoncé des propos excessifs de Pablo Longoria et alerté sur la pression mise sur les arbitres avant les prochains matchs. Selon lui, le football français mérite plus de respect envers son corps arbitral.

Si la nomination de Jérémy Stinat (arbitre à l’origine de l’expulsion de Medhi Benatia face à Lille en Coupe de France) pour le match face à Auxerre a fait grand bruit du côté de l’OM, les décisions arbitrales de ce dernier ont provoqué de nombreuses critiques de la part des dirigeants olympiens. Après la défaite 3-0, c’est tout le board de l’OM qui s’est exprimé, de Pablo Longoria à Roberto De Zerbi en passant par Fabrizio Ravanelli. Un acharnement envers le corps arbitral qui déplaît beaucoup à Pascal Dupraz.

L’entraîneur français s’est exprimé à ce sujet dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC : « Comme c'est sujet à interprétation et comme de tout temps il y a un arbitre, on ne peut pas, quand on est président de l'OM, dire que c'est de la corruption. À partir de là, c'est choquant. C'est choquant parce que pour le prochain match, mettez-vous à la place de l'arbitre qui va officier à Marseille. Vous vous rendez compte de la charge émotionnelle qu'il va avoir ? Notre sport mérite une meilleure considération des arbitres. Notre sport mérite une meilleure compréhension des uns et des autres. »

L’ancien coach de Toulouse était déjà venu prendre la défense des arbitres français après une récente polémique au micro de RMC : « Quoi qu’on en dise, crois-moi, le football, je l’ai traversé depuis de nombreuses années : les arbitres se sont beaucoup améliorés, ils ont beaucoup travaillé. » expliquait Pascal Dupraz. « Ils ont aujourd’hui un outil qu’ils n’exploitent pas assez bien à mon sens (la VAR). C’est mon ressenti au travers des matchs que je regarde. »