OM - De Zerbi : Le coup de pression en public !

La rédaction

Absent de longue durée, Amine Harit n'est pas garanti de faire son retour avec l'OM. Roberto De Zerbi a évoqué son cas en conférence de presse ce vendredi avant le match de l'OM face à l'ASSE et a été très direct au sujet du milieu offensif marocain.

L'OM affronte l'ASSE ce samedi au Stade Vélodrome pour la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre attendue par les Olympiens qui espèrent enchaîner un nouveau succès après leurs deux dernières victoires face à l'OL et Angers. Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse ce vendredi et a notamment évoqué le cas d'Amine Harit.

« Tout le monde doit accepter mes choix »

« Amine Harit est comme Kondogbia, un joueur important. Je sais que certains ont parlé d'Harit, donc je vous explique. Il a été absent quatre mois, ce n'est pas de sa faute, mais ce n'est pas de la mienne. Entre-temps, on a trouvé des équilibres et il faut du temps pour que je puisse le reprendre en considération et qu'il puisse jouer. A commencé l'entraîneur de l'OM avant d'être très cash. Mais on est fin février. On a un objectif important et tout le monde doit accepter mes choix, que je fais toujours de bonne foi. Le terrain décide et je décide sur la base du terrain. Je le fais pour Maupay, Kondogbia... Je le fais pour tous les postes. Je ne veux pas de problèmes au sein du groupe et jusqu'à présent il n'y en a pas eu. Je préfère avoir de la concurrence et du choix. »

Va-t-on revoir Harit sous le maillot de l'OM ?

Éloigné des terrains depuis le match contre le PSG le 27 octobre à cause d'une blessure au mollet, le retour d'Amine Harit avec l'OM n'est pas du tout acté et Roberto De Zerbi a été très clair : aucune place n'est acquise dans l'effectif et tout le monde devra se battre pour faire partie du groupe.