OM : De Zerbi hausse le ton pour éviter un premier malaise !

Ce samedi, l’OM a disputé son dernier match amical contre Augsbourg (3-1). Un troisième succès pour les hommes de Roberto De Zerbi qui s’est conclu par un petit coup de gueule de la part du technicien italien, haussant le ton auprès de ses joueurs pour une raison bien précise…

L’Olympique de Marseille a disputé samedi son cinquième et dernier match de préparation contre Augsbourg (3-1), avec une victoire à la clé grâce à des buts de Luis Henrique, Mason Greenwood et Amine Harit. Roberto De Zerbi affiche ainsi un bilan d’une défaite, trois succès et un nul pour ses premières rencontres sur le banc phocéen, à une semaine de la reprise de la Ligue 1 et du déplacement à Brest, surprenant 3e du dernier exercice.

Les joueurs de l’OM rappelés à l’ordre par De Zerbi

Après une saison très éprouvante, l’OM espère tourner la page et compte sur le soutien des supporters pour écrire une nouvelle page de son histoire, et Roberto De Zerbi l’a bien compris comme on le constate à travers une scène rapportée par La Provence. Après le match amical face à Augsbourg, les joueurs de l’OM ont pris le chemin du vestiaire sans aller à la rencontre des supporters, avant que le technicien transalpin hausse le ton pour inciter les siens à saluer les Phocéens venus en Allemagne supporter les leurs.

« Le public est très chaleureux et passionné »

Une attention qui devrait conforter la position des supporters à l’égard de Roberto De Zerbi, qui n’avait pas hésité à souligner la passion du peuple marseillais pour justifier sa signature à l’OM qui fait jusqu'ici l'unanimité. « Le public est très chaleureux et passionné, un peu comme moi, estimait-il à son arrivée. J'ai choisi l'OM car ce club me rappelle beaucoup la passion et la pression que j'ai connues à Foggia. Le Vélodrome accueille près de 70 000 personnes, il fait beau et chaud. Cet environnement me pousse à donner le meilleur de moi-même ».