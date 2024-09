Neymar, Messi… La grande révélation d’un phénomène !

Jean de Teyssière

Véritable phénomène du football mondial, Lamine Yamal n’en finit plus d’impressionner. L’attaquant du FC Barcelone n’est âgé que 17 ans mais a déjà un sacré palmarès, avec notamment le gain de l’Euro cet été. Parmi ses idoles, se trouvent Lionel Messi, David Villa, Pedro ou encore Neymar Jr.

Né le 13 juillet 2007, Lamine Yamal n'a que 17 ans mais est déjà considéré comme une grande star du football. Le joueur du FC Barcelone a battu tous les records de précocité. Cette saison, il entamera sa dixième année au FC Barcelone, club pour lequel il espère imiter les légendes, de qui il était fan lorsqu'il était plus jeune.

«J’aimais bien regarder des vidéos de Neymar»

Au cours d’une interview accordée à France Football, Lamine Yamal dévoile ses idoles d’enfance : « Neymar était encore à Santos et j'aimais bien regarder des vidéos de lui. J'allais chez un copain qui avait un ordinateur et nous passions des après-midi entiers à regarder des vidéos sur internet, puis je rentrais chez moi et j'essayais de reproduire la même chose dans ma chambre avant d'aller dormir. »

«J’adorais aussi Lionel Messi»

« J'adorais aussi Lionel Messi, évidemment ! » poursuit Lamine Yamal, avant d’ajouter : « Sans oublier (David) Villa, Pedro et toute cette équipe du Barça, que je regardais à la télé. »