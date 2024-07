Messi : Il prend la parole et calme tout le monde !

Jean de Teyssière

Lamine Yamal n’a que 16 ans mais il fait déjà des merveilles sur la scène internationale. Avec l’Espagne, il a marqué les esprits, notamment en demi-finale contre la France, en marquant un but splendide de 25 mètres. Comparé à Lionel Messi de par sa précocité, Lamine Yamal a répondu tout en maturité.

Lamine Yamal, 16 ans, est époustouflant. Il a joué ses premières minutes en professionnel à l'âge de 15 ans et n'a fait que monter en régime, jusqu'à être titulaire en équipe nationale d'Espagne. Dimanche, il jouera la finale de l'Euro face à l'Angleterre et pourrait déjà remporter son premier titre continental avant sa majorité.

Yamal, le nouveau Messi ?

C’est un cliché qui a rapidement refait surface pour faire le tour de la planète : Lamine Yamal, alors âgé de quelques mois, est photographié dans les bras d’un certain Lionel Messi. La comparaison entre les deux joueurs, déjà très forte chez les supporters, augmente d’un coup.

«Je ne serai jamais comme lui»

Dans un entretien accordé à Marca, Lamine Yamal a évoqué cette comparaison avec Lionel Messi : « J'essaie d'être Lamine. J'essaie de faire en sorte que les gens me reconnaissent pour moi-même. Finalement, se comparer au meilleur joueur de l'histoire est quelque chose qui ne va pas vous aider, parce que je ne serai jamais comme lui. J'essaie d'être moi-même, pour que les gens me reconnaissent comme Lamine Yamal et c'est tout. »