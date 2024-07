Messi - Neymar - Mbappé : Des tensions font rage au PSG ?

Thomas Bourseau

La MNM n’aura duré que deux saisons. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé formaient sur le papier un trio d’attaque redoutable et prolifique tant sur le terrain qu’en dehors au vu des profits que le PSG pouvait tirer sur le plan marketing des noms ronflants que sont Mbappé, Messi et Neymar. Cependant, il n y a plus aucune de ces stars au PSG et la section commerciale pesterait.

Nasser Al-Khelaïfi a décidé de changer de tout au tout le projet sportif du PSG. Et ce choix remonte à la fin de la saison 2021/2022 lorsque le président du Paris Saint-Germain assurait au Parisien que l’ère du bling-bling était révolue au club de la capitale qui allait de plus en plus articuler sa philosophie de recrutement sur le développement de jeunes talents à fort potentiels contrairement au fait d’empiler les stars.

Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont partis…

Résultat, pendant le mercato estival de 2023, Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar et Marco Verratti ont tous pris la porte. Et quand bien même le Paris Saint-Germain souhaitait prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’en est allé en juin dernier au Real Madrid en tant qu’agent libre. A présent, le champion de France n’a plus vraiment de star à promouvoir. D’ailleurs, sur la devanture de la boutique du PSG à Londres sur Oxford Street, Kylian Mbappé y figure toujours quand bien même il n’est pas contractuellement lié au Paris Saint-Germain.

...des tensions entre les dirigeants et la section commerciale du PSG ?

Cette situation agacerait l’unité commerciale du PSG. Duncan Castles a révélé au Transfers Podcast que le Paris Saint-Germain serait le lieu de tensions entre la direction du club et le département commercial qui a par le passé pu profiter du rayonnement médiatique de Lionel Messi, de Neymar et de Kylian Mbappé, mais plus maintenant. C’est pourquoi d’après le journaliste du Times, l’unité commerciale du PSG réclamerait le recrutement de grandes stars dans l’optique de poursuivre la promotion de la marque Paris Saint-Germain à travers le monde et protesterait la nouvelle politique de recrutement du champion de France.