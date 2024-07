«Je ne le connais pas», l’annonce qui va plomber le mercato du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, la priorité du PSG se nomme Khvicha Kvaratskhelia, le favori pour remplacer Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Cependant, Naples se montre catégorique et refuse de céder son joueur. Au point que son entourage semble l'avoir accepté. Son agent, Mamuka Jugeli, assure même ne pas connaître Luis Campos.

Le mercato du PSG est encore très calme. Et pour cause, seul Matvey Safonov s'est engagé avec le club de la capitale pour le moment. Mais ce ne sera évidemment pas la seule recrue parisienne qui prépare également la succession de Kylian Mbappé, qui s'est engagé au Real Madrid où il sera d'ailleurs présenté le 16 juillet prochain. Dans cette optique, la grande priorité du PSG se nomme Khvicha Kvaratskhelia, qui serait même tombé d'accord avec le club parisien, mais que Naples refuse catégoriquement de prolonger, même à des prix fous. Par conséquent, son entourage semble s'être fait à l'idée qu'il n'y aurait pas de transfert cet été.

L'agent de Kvaratskhelia assure ne pas connaître Campos

Ainsi, auprès du journaliste russe Nobel Arustamyan, Mamuka Jugeli ose assurer qu'il ne connaît pas Luis Campos. « Khvicha a beaucoup d'offres. On a parlé du PSG, mais je ne connais pas Luis Campos », affirme l'agent de Khvicha Kvaratskhelia dans des propos rapportés par CulturePSG. Difficile croire compte tenu du fait que plusieurs médias ont annoncé un accord entre les deux parties et que Mamuka Jugeli lui-même avait affiché publiquement sa volonté de voir l'ailier géorgien changer d'air.

«Le plus important pour moi, c'est qu'il s'est fait un nom en Europe»

Par la suite, Mamuka Jugeli est relancé sur le prix de son joueur. Vaut-il 100M€ ? « Je ne sais pas. Le plus important pour moi, c'est qu'il s'est fait un nom en Europe », assure l'agent de Khvicha Kvaratskhelia, qui ajoute même qu'il entretient d'excellents rapports avec Aurelio De Laurentiis, le président de Naples : « Ma relation avec lui est bonne, je le respecte et il y a du respect d'un point de vue humain et professionnel ». Des propos qui ne vont pas rassurer le PSG.