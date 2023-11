Zidane : Un retour XXL prend forme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il entame sa troisième saison sans officier sur un banc de touche, Zinedine Zidane pourrait faire son retour en Italie. RMC dévoilait avant l’été que la Juventus était la priorité du technicien tricolore, et la porte pourrait justement s’ouvrir dans les prochains mois, Massimiliano Allegri songeant à partir.

Les options ne sont pas nombreuses pour Zinedine Zidane, exigeant en vue de son retour sur un banc de touche. Alors que Didier Deschamps a prolongé à la tête de l’équipe de France, le Ballon d’Or 1998 a dû changer ses plans sans pour autant revoir ses critères. Le Real Madrid est notamment cité parmi les clubs susceptibles de l’intéresser, tout comme la Juventus. RMC annonçait même en avril que la formation de Serie A était la priorité du technicien tricolore, qui pourrait avoir une ouverture en fin de saison.

« Allegri veut partir à la fin de la saison »

Car Massimiliano Allegri semble vivre ses derniers mois à la tête de la Juventus. « Il veut partir à la fin de la saison , affirmait dimanche à la télévision italienne Ivan Zazzaroni, le directeur du Corriere dello Sport. Il n'y a pas de conditions pour rester, il prendra l'argent qu'il doit prendre et partira. C'est normal, il appartient à une autre Juventus qui n'existe plus. Il est probablement un peu désorienté par ce qui se passe aujourd'hui ». Et ce mardi, le quotidien transalpin en rajoute une couche.

Une opportunité pour Zidane