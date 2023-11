Mercato : C’est confirmé, le PSG veut signer un crack

Hugo Chirossel

Le PSG scrute toujours le marché à la recherche de nouveaux talents et regarde notamment du côté du Brésil. En ce sens, le club de la capitale est annoncé sur la piste de Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain de 18 ans qui évolue aux Corinthians. Les dirigeants parisiens sont très intéressés et pourraient bientôt entamer des négociations.

Les jeunes pépites brésiliennes attisent les convoitises. Après avoir vu Endrick et Vitor Roque lui échapper, eux qui ont respectivement choisi le Real Madrid et le FC Barcelone, le PSG est annoncé dans la course pour un autre joueur originaire du Brésil : Gabriel Moscardo.

Le PSG s’intéresse à Moscardo

Contrairement à Endrick et Vitor Roque, il ne s’agit pas d’un joueur offensif mais d’un milieu de terrain au profil défensif. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Corinthians, Gabriel Moscardo est suivi depuis un moment par le PSG et surtout par Luis Campos, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG prêt à lancer les négociations

D’après Fabrizio Romano, cela fait des mois que Luis Campos est sur la piste du milieu brésilien âgé de 18 ans. Le PSG est désormais prêt à entamer des négociations avec les Corinthians afin de s’attacher les services de Gabriel Moscardo. Le club de la capitale est dans la course et très intéressé par son profil.