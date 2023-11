Le PSG passe à l’action, le transfert d’un crack prend forme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG pourrait dénicher sa prochaine pépite au Brésil ! D’après la presse auriverde, Luis Campos en pince pour Gabriel Moscardo, milieu de 18 ans évoluant aux Corinthians. Alors que Chelsea a également été cité parmi les prétendants, le club de la capitale disposerait d’une longueur d’avance pour son recrutement.

Après avoir mis la main sur onze nouveaux joueurs lors du mercato estival, Luis Campos est reparti au travail, notamment en quête de jeunes talents. Et c’est au Brésil que le conseiller sportif du PSG aurait trouvé son bonheur à en croire le journaliste Fabrizio Romano et le média UOL , qui ont révélé ce mardi l’intérêt du club parisien pour Gabriel Moscardo. Et le PSG serait idéalement positionné.

Le PSG serait en pole

Malgré l’intérêt d’autres clubs, dont Chelsea, le Paris Saint-Germain disposerait d’une longueur d’avance pour le milieu de 18 ans. Selon Foot Mercato , les négociations sont avancées avec Rodolfo Ximenes, l'agent de Gabriel Moscardo, de quoi faire du PSG le club le mieux placé pour son recrutement.

Un déplacement décisif au Brésil ?