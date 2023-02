Zidane recale le PSG, la raison est dévoilée

Thibault Morlain

Actuellement en danger au PSG, Christophe Galtier voit notamment le nom de Zinedine Zidane est évoqué pour le remplacer. Ce n’est pas la première fois que le Qatar pense à l’ancien du Real Madrid. L’été dernier, il avait déjà été question d’une possible arrivée de Zidane, qui avait finalement dit non au club de la capitale. Pour quelle raison ? Daniel Riolo en a dit plus à ce sujet.

Va-t-on voir un nouvel entraîneur au PSG cette saison ? Christophe Galtier pourrait bien être remplacé dans les semaines à venir et pour cela, le club de la capitale penserait à nouveau à Zinedine Zidane. Il y a quelques mois de cela, à la recherche du successeur de Mauricio Pochettino, le PSG était déjà venu aux renseignements pour Zizou, qui avait alors décliné l’offre, préférant attendre l’équipe de France. Pourtant, certains y croyaient. Daniel Riolo avait notamment annoncé l’arrivée de Zidane au PSG, lâchant : « Tu veux quoi que je t'annonce Zidane au PSG ? Eh bien oui j'en suis sûr. Au plus tard en juin de cette année, 2022 donc ».

« Au dernier moment, ça a beaucoup bougé dans sa famille »

Lors de l’émission Zack en Roue Libre sur Twitch avec Zack Nani, Daniel Riolo est revenu sur ce qu’il avait pu dire à propos de Zinedine Zidane et du PSG. Et le consultant RMC a fini par dévoiler pourquoi cela avait capoté. La réponse se trouverait visiblement au sein de l’entourage de Zidane : « J’ai dit Zidane va être au PSG. A tel point qu’on a chez nous quelqu’un qui lui a parlé directement. C’était tellement évident qu’il ne pouvait pas dire non. Mais au dernier moment, ça a beaucoup bougé dans sa famille. On sous-estime beaucoup l’impact que peut avoir la famille jusqu’au bout ».

« Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra »